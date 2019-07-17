После появления запаха газа в уральском поселке Роспотребнадзор проверит местное предприятие

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области взяло на контроль ситуацию с атмосферным воздухом в поселке Нейво-Рудянка.

Напомним, на этой неделе от жителей поселка стали поступать жалобы на запах газа. Представителями газовой службы и МЧС было проведено обследование, однако никаких нарушений в работе системы газоснабжения выявлено не было.

Как сообщили Накануне.RU в областном управлении Роспотребнадзора, 16 июля в районе расположения предприятия ООО НПО "Спецпромхим", на границе ближайшей жилой застройки, были проведены лабораторные исследования воздуха. В итоге превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не обнаружено. Несмотря на это, в отношении данного предприятия начато административное расследование.

"В его рамках будет всесторонне оценена деятельность указанного юридического лица, осуществляемая на промплощадке, расположенной в поселке Нейво-Рудянка", - отметили в надзорном ведомстве.