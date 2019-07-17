После появления запаха газа в уральском поселке Роспотребнадзор проверит местное предприятие

08 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
слушания по экологии, Тюмень, воздух, экология (2018) | Фото: Накануне.RU

После появления запаха газа в уральском поселке Роспотребнадзор проверит местное предприятие

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области взяло на контроль ситуацию с атмосферным воздухом в поселке Нейво-Рудянка.

Напомним, на этой неделе от жителей поселка стали поступать жалобы на запах газа. Представителями газовой службы и МЧС было проведено обследование, однако никаких нарушений в работе системы газоснабжения выявлено не было.

Как сообщили Накануне.RU в областном управлении Роспотребнадзора, 16 июля в районе расположения предприятия ООО НПО "Спецпромхим", на границе ближайшей жилой застройки, были проведены лабораторные исследования воздуха. В итоге превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не обнаружено. Несмотря на это, в отношении данного предприятия начато административное расследование.

"В его рамках будет всесторонне оценена деятельность указанного юридического лица, осуществляемая на промплощадке, расположенной в поселке Нейво-Рудянка", - отметили в надзорном ведомстве.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

После появления запаха газа в уральском поселке Роспотребнадзор проверит местное предприятие

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: газ, поселок, Роспотребнадзор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 29.10.2019 10:00 Мск Уральское предприятие стало фигурантом уголовного дела после жалоб местных жителей на запахи
Ранее 07.10.2019 13:08 Мск С уральского предприятия требуют 265 тысяч рублей после жалоб местных жителей на запахи

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.07.2019 10:43 Мск Уральцы массово жалуются на запах газа. В МЧС уверяют, что никаких утечек нет

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров