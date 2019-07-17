08 Августа 2020
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подстанция электричество электростанция (2013) | Фото:

В Якутии из-за аварии без электричества остались 69 тысяч человек

В Якутии в среду, 17 июля, без электроснабжения из-за аварии остались около 69 тыс. человек. Бытовые потребители сидят "без света" в Сунтарском, Вилюйском, Нюрбинском и Верхневилюйском районах, сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

Мощность отключенных потребителей – 7,0 МВт. Сейчас на месте аварии ведутся аварийно-восстановительные работы.

В пресс-службе "Якутскэнерго" сообщили, что причиной аварии стала непогода – гроза и сильный ветер. "Для обеспечения электроснабжения потребителей энергетики на местах вводят в работу резервные дизельные электростанции", - отметили в энергетической компании.

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В Якутии из-за аварии без электричества остались 69 тысяч человек

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Теги: якутия, авария, электричество, отключение



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