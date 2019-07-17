В Тюмени электрогазосварщик получил на заводе тяжёлую тарвму и через два дня умер в больнице

На одном из заводов Тюмени рабочий получил тяжёлые травмы и вскоре умер в больнице, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР.

12 июля 41-летний электрогазосварщик, работая в заводском цеху, упал вместе с люлькой манипулятора. Он получил тяжелые травмы. В тот же день его госпитализировали в областную клиническую больницу №2, где через двое суток он умер от травм.

Возбуждено уголовное дело.