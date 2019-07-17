08 Августа 2020
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Украина, Петр Порошенко, митинг, убегает от людей (2019) | Фото: unian.net

Сторонники Порошенко атаковали Госбюро расследований, требуя отменить дела против него

Сторонники украинского экс-президента Петра Порошенко атаковали Госбюро расследований (ГБР), пытаясь повлиять на досудебное расследование уголовных дел, в которых он фигурирует. Об этом написал в Facebook директор ГБР Роман Труба.
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Он отметил, что участники акции ворвались в помещение ГБР, причем некоторые прикрывались депутатским мандатом, а некоторые были в балаклавах; заблокировали въезд и выезд транспорта; требовали "срочных результатов расследования" или же его отмены; требовали уволить Трубу. По его словам, это является прямым политическим давлением на ведомство.

Труба заверил, что досудебное расследование будет продолжено, так как дела являются слишком важными.

Юрист Андрей Портнов, по инициативе которого и были заведены дела против Порошенко, призвал открыть дело по факту атаки на ГБР, самого Порошенко брать под стражу, а "остальные эпизоды довешивать уже в тюрьме".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в рамках заведенных уголовных дел против Порошенко его имущество и активы могут арестовать. 20 июня Порошенко организовал "студенческий майдан" против ректора Киевского нацуниверситета им. Шевченко Леонида Губернского за то, что он принял Портнова на работу. По давлением ректор уступил и даже принес извинения.

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Сторонники Порошенко атаковали Госбюро расследований, требуя отменить дела против него

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Теги: Украина, Петр Порошенко



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