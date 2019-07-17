"Шумахер" отделался испугом": на Среднем Урале огромный "Белаз" врезался в мост

08 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Белаз протаранил мост на 5 км трассы &quot;Богданович-Сухой Лог&quot; (2019) | Фото: В.Н. Горелых

"Шумахер" отделался испугом": на Среднем Урале огромный "Белаз" врезался в мост

На Среднем Урале автомобиль "Белаз" врезался в мост. С водителем работают полицейские.

Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, все случилось сегодня во втором часу ночи на 5 км трассы "Богданович - Сухой Лог": тягач протаранил автомобильный мост.

"По предварительным данным, 28-летний водитель мощного грузовика марки "Белаз" во время движения допустил самопроизвольное поднятие кузова машины и наезд на опорную балку путепровода. В результате аварии "шумахер" отделался практически испугом, госпитализация ему не потребовалась. Чего не скажешь, к сожалению, про мостовую конструкцию, от сильного удара она получила повреждения", - отметил полковник Горелых.

богданович дорожный указатель(2007)|Фото: Фото: Накануне.ru

По его словам, на место ЧП срочно выехала и приступила к работе специальная комиссия, куда входят представители ГИБДД, балансодержателя трассы, управления автомобильных дорог и руководства комбината строительных материалов.

"Специалисты тщательно проверяют зону трещин. По результатам обследования станет известен ущерб сооружению, будет дана оценка эксплуатационного состояния моста, а также установлен срок восстановления поврежденного участка. Для обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники территориального МВД из подразделения ДПС организовали реверсивное движение и ограничили движение тяжеловесных транспортных средств, работает весовой контроль. По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел Богдановича примут обоснованное процессуальное решение", - добавил Валерий Горелых.

Белаз протаранил мост на 5 км трассы "Богданович-Сухой Лог"(2019)|Фото: В.Н. Горелых

По его сведениям, ГИБДД установлено, что грузовик принадлежит местному предприятию. Водитель по имени Александр, имеющий семь лет стажа управления, заступил на смену 16 июля в 19.30, в установленном порядке прошел предрейсовый медицинский осмотр, а выпуск на линию машины проводился механиком. Более подробные и точные обстоятельства ДТП сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Шумахер" отделался испугом": на Среднем Урале огромный "Белаз" врезался в мост

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: мост, авария, ДТП, Белаз, Средний Урал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров