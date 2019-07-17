"Шумахер" отделался испугом": на Среднем Урале огромный "Белаз" врезался в мост

На Среднем Урале автомобиль "Белаз" врезался в мост. С водителем работают полицейские.

Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, все случилось сегодня во втором часу ночи на 5 км трассы "Богданович - Сухой Лог": тягач протаранил автомобильный мост.

"По предварительным данным, 28-летний водитель мощного грузовика марки "Белаз" во время движения допустил самопроизвольное поднятие кузова машины и наезд на опорную балку путепровода. В результате аварии "шумахер" отделался практически испугом, госпитализация ему не потребовалась. Чего не скажешь, к сожалению, про мостовую конструкцию, от сильного удара она получила повреждения", - отметил полковник Горелых.

По его словам, на место ЧП срочно выехала и приступила к работе специальная комиссия, куда входят представители ГИБДД, балансодержателя трассы, управления автомобильных дорог и руководства комбината строительных материалов.

"Специалисты тщательно проверяют зону трещин. По результатам обследования станет известен ущерб сооружению, будет дана оценка эксплуатационного состояния моста, а также установлен срок восстановления поврежденного участка. Для обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники территориального МВД из подразделения ДПС организовали реверсивное движение и ограничили движение тяжеловесных транспортных средств, работает весовой контроль. По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел Богдановича примут обоснованное процессуальное решение", - добавил Валерий Горелых.

По его сведениям, ГИБДД установлено, что грузовик принадлежит местному предприятию. Водитель по имени Александр, имеющий семь лет стажа управления, заступил на смену 16 июля в 19.30, в установленном порядке прошел предрейсовый медицинский осмотр, а выпуск на линию машины проводился механиком. Более подробные и точные обстоятельства ДТП сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции.