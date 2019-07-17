Служащим по контракту рядовым и сержантам "существенно" повысят зарплату

Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, осенью существенно поднимут зарплату, сообщает газета "Красная звезда".

С 1 сентября увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.

Помимо увеличения зарплаты, с 1 октября сержантам и рядовым повысят компенсацию за снятие жилья. Предполагается, что таким образом их уравняют с офицерами и прапорщиками.

Ранее россияне, рассуждая о составе армии, посчитали, что оптимальным будет смешанное формирование - и из контрактников и из солдат срочной службы. Как показал опрос Левада-центра, такой вариант выбрали 49% респондентов. 31% считает, что в армию нужно брать только военных по контракту, 17% - только призывников.

Любопытно при этом, что большинство опрошенных считает, что не нужно увеличивать военные бюджеты - 82% высказались за то, чтобы тратить эти деньги на повышение благосостояния россиян.