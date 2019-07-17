08 Августа 2020
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кран, вода, водопровод (2018) | Фото: stroi.mos.ru

В Осе из-за коммунальной аварии тысячи человек оставались без воды

Жители Осы практически трое суток были вынуждены жить без центрального водоснабжение из-за коммунальной аварии, передает корреспондент Накануне.RU.

Авария произошла 15 июля на центральной КНС по ул. Пугачева, 22. 16 июля коммунальщики ненадолго включили воду: с 7.00 до 10.00. После - произошло очередное отключение. Как объясняют коммунальщики, причиной отключения стало то, что на центральной канализационной станции в Осе для планового обслуживания был отключен канализационный насос.

"Была плановая замена старого насоса на новый. Воду жителям дали в 11.00. Сейчас проблем с водоснабжением нет", - пояснили в мэрии.

Отметим, что в городе проживают 21 тыс. человек.

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В Осе из-за коммунальной аварии тысячи человек оставались без воды

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Теги: коммунальная авария, осинский район, вода, насос



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