В Осе из-за коммунальной аварии тысячи человек оставались без воды

Жители Осы практически трое суток были вынуждены жить без центрального водоснабжение из-за коммунальной аварии, передает корреспондент Накануне.RU.

Авария произошла 15 июля на центральной КНС по ул. Пугачева, 22. 16 июля коммунальщики ненадолго включили воду: с 7.00 до 10.00. После - произошло очередное отключение. Как объясняют коммунальщики, причиной отключения стало то, что на центральной канализационной станции в Осе для планового обслуживания был отключен канализационный насос.

"Была плановая замена старого насоса на новый. Воду жителям дали в 11.00. Сейчас проблем с водоснабжением нет", - пояснили в мэрии.

Отметим, что в городе проживают 21 тыс. человек.