На озере Тургояк проведут экологический мониторинг

На озере Тургояк по поручению главы региона Алексея Текслера проведут экологический мониторинг, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

"Специалисты оценят экологическое состояние озера, проведут анализ воды и обитающих в ней микроорганизмов, а также дадут оценку негативному воздействию на экосистему Тургояка", - рассказали в ведомстве.

На основе этих анализов будет приниматься меры по улучшению экологического состояния озера, а также решение о необходимости внесения изменений в положение о памятнике природы.

В министерстве будет создана рабочая группа, в которую войдут эксперты и общественники, по выработке концепции сохранения озера Тургояк.