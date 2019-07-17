08 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
(2004) | Фото: online.gazeta.lviv.ua

Генпрокуратура Украины завела дело на Кучму из-за его заявлений по Донбассу

Генпрокуратура Украины (ГПУ) завела уголовное дело на экс-президента и главу украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кучму. Поводом послужили его заявления, сделанные в начале июня, о том, что Украина может снять блокаду и прекратить обстрелы гражданских объектов. Причем дело было заведено еще 7 июня, но обнародовано это только сейчас в ответ на запрос СМИ.
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В словах Кучмы ГПУ усматривает такие признаки уголовных преступлений: государственная измена, приготовление к преступлению, воспрепятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Сам Кучма на допрос не вызывался.

При этом экспертиза ГПУ ранее признала, что ВСУ используются в Донбассе незаконно.

Напомним, в начале июня Кучма заявил, что возможно снятие экономической блокады Донбасса. Однако после этого на Украине поднялся вал недовольства и обвинений в предательстве, и он отмежевался от своих заявлений.

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Генпрокуратура Украины завела дело на Кучму из-за его заявлений по Донбассу

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Теги: Украина, Леонид Кучма, Донбасс



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