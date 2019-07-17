Прибыль банковского сектора в первом полугодии увеличилась на треть

Прибыль российских банков по итогам первого полугодия 2019 г. превысила 1 трлн руб., следует из отчета Банка России. В январе-июне 2018 г. банковский сектор заработал 634 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

По данным ЦБ, за шесть месяцев с прибылью работали почти 80% банков: 365 кредитных организаций получили 1,118 млн руб. 99 банков были убыточными, при этом доля таких кредитных организаций сократилась на 7%.

Кредитование населения в 2019 г. по-прежнему опережает темпы роста корпоративного портфеля: плюс 1,9% в июне против 0,4%. Вклады населения в российских банках в июне выросли на 1,3% и достигли 28,983 триллиона рублей, сообщил ЦБ.

Напомним, закредитованность россиян с 2014 г. увеличилась в полтора раза. По данным НАПКА, 10% заемщиков, оплачивая кредиты, остаются за чертой бедности. Для того, чтобы среднестатистический заемщик рассчитался с банками, ему необходимо 11 зарплат.