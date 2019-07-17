Задержан и.о. министра строительства и ЖКХ Олег Гужвинский

В Астраханской области задержан и.о. министра строительства и ЖКХ региона Олег Гужвинский.

Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по региону.

Всего следователи возбудили 17 уголовных дел. Помимо Гужвинского, среди фигурантов - два экс-министра строительства и ЖКХ региона, бывший первый замминистра, глава Астраханского сельсовета, начальник отдела по работе с населением администрации Кировского района Астрахани, экс-начальник отдела по работе с населением администрации Советского района Астрахани, два бизнесмена-строителя, бывший глава Наримановского района, экс-сотрудник строительного надзора Астраханской области, начальник отдела технического надзора управления по капитальному строительству, градостроительной, строительной и жилищной политике Астрахани, замглавы Камызякского района, директор и замдиректора дирекции по реализации целевых программ и бывший замглавы Камызякского района.

Следователи считают, что с 2015 года Гужвинский и два бывших зама Минстроя региона предоставляли Фонду капремонта многоквартирных домов субсидии из региональной казны на оплату услуг фирмы "Социальные гарантии". Незаконно использованные средства бюджета составили более 47 млн руб.

Были заключены контракты с бизнесменами на строительство квартир в Кировском и Трусовском районе города, а также в Камызякском и Наримановском районах области.

"Чиновники знали, что работы по строительству домов в полном объеме не выполнены, подписывали акты о приеме выполненных работ, которые не соответствовали предъявленным требованиям, а также проектной документации", - добавили в СК.