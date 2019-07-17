08 Августа 2020
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коллаж, толпа, народ, Украина, украинцы, демография, вымирание (2017) | Фото: Накануне.RU

Социологи: россияне хорошо относятся к Украине, но при этом никогда там не бывали

Социологи выяснили, что большинство российских граждан положительно относится к Украине.
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Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), о позитивном отношении к соседней стране заявили 68% опрошенных. При этом 56% из них относятся к Украине "в основном хорошо", а 12% - "очень хорошо".

Еще 12% респондентов рассказали о плохом отношении, 9% заявили об очень плохом. А 11% вовсе не смогли ответить на данный вопрос.

Любопытно, что 50% опрошенных никогда не бывали в соседнем государстве. При этом 30% участников исследования воспринимают Украину как братскую страну, пишет Infox.ru.

Напомним, недавно Киев продлил эмбарго на ввоз российских товаров.

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Социологи: россияне хорошо относятся к Украине, но при этом никогда там не бывали

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Теги: Россия, Украина, социологи, опрос



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