Мэрию Лабытнанги ждёт прокурорская проверка из-за разрушения фундамента жилого дома

В Лабытнанги прокуратура инициировала проверки мэрии и управляющей компании, которая курирует 12-квартирный жилой дом, у которого частично обрушился фундамент, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, о частичном обрушении фундамента 12-квартирного дома № 3/1 по Озёрной стало известно на прошлой неделе. Зданию 31 год. Пострадавших нет. Жители временно переехали к родственникам и в гостиницу "Семь лиственниц".

Предстоит выяснить, правильно ли вела себя УК при обслуживании и содержании общего имущества дома, в том числе насколько качественно прошёл ремонт свайного основания дома. Также нужно будет понять, верно ли, что дом до сих пор не признан аварийным, а его жители не расселены, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.