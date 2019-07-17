08 Августа 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
Разрушение основания дома 3/1 по Обской Лабытнанги (2019) | Фото: Администрация Лабытнанги

Мэрию Лабытнанги ждёт прокурорская проверка из-за разрушения фундамента жилого дома

В Лабытнанги прокуратура инициировала проверки мэрии и управляющей компании, которая курирует 12-квартирный жилой дом, у которого частично обрушился фундамент, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, о частичном обрушении фундамента 12-квартирного дома № 3/1 по Озёрной стало известно на прошлой неделе. Зданию 31 год. Пострадавших нет. Жители временно переехали к родственникам и в гостиницу "Семь лиственниц".

Предстоит выяснить, правильно ли вела себя УК при обслуживании и содержании общего имущества дома, в том числе насколько качественно прошёл ремонт свайного основания дома. Также нужно будет понять, верно ли, что дом до сих пор не признан аварийным, а его жители не расселены, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Разрушение основания дома 3/1 по Обской Лабытнанги(2019)|Фото: Администрация Лабытнанги

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Мэрию Лабытнанги ждёт прокурорская проверка из-за разрушения фундамента жилого дома

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Теги: Озёрная 3/1, обрушение фундамента, временное жильё



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Развитие сюжета:

Ранее 25.07.2019 08:40 Мск Глава Лабытнанги получила прокурорское представление за невнимание к жилому дому, у которого разрушился фундамент
Ранее 25.07.2019 07:29 Мск Правительство Ямала выделило жильцам рухнувшего дома в Лабытнанги 19,6 млн рублей
Ранее 18.07.2019 16:22 Мск В Лабытнанги собственники дома, у которого разрушился фундамент, получат материальную помощь

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Ранее 12.07.2019 15:15 Мск В Лабытнанги частично обрушился фундамент жилого дома

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