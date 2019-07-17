Цуканов снова продемонстрировал, что не собирается уходить: в полпредстве вручили награды от президента

18 уральцев – многодетные родители, лучшие представители промышленных предприятий, юристы и те, кто рисковал жизнью ради спасения людей, получили награды и почётные звания, указы о присвоении которых подписал Президент России Владимир Путин.

Полномочный представитель главы государства в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов обратившийся к участникам торжества, особо отметил среди награждённых металлургов, которые 21 июля отметят свой профессиональный праздник. По словам Цуканова, именно они создают основу для практически всех отраслей промышленности.

Так, медали Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени были вручены шести представителям Богдановичского завода по производству огнеупорных материалов и двум сотрудникам АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат". А управляющий директор "ЕВРАЗ НТМК" Алексей Кушнарёв получил Орден Почёта.

"Такие награды всегда неожиданны, когда просто делаешь свою работу, - сказал после церемонии корреспонденту Накануне.RU начальник доменного цеха Нижнетагильского металлургического комбината (ЕВРАЗ НТМК) Константин Миронов, получивший из рук полпреда медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. – Конечно, это высокая заслуга комбината, всего коллектива НТМК".

Медали "За спасение погибавших" Цуканов вручил охраннику Николаю Токареву, который прошлым летом спас в селе Быньги Свердловской области тонувшую в реке 14-летнюю девочку, и водителю частного предпринимателя Александру Яценко.

Другими героями этого дня стали те, кто выполнил свой родительский долг по воспитанию детей.

"Мне особенно приятно вручить сегодня Ордена "Родительская слава", - сказал полномочный представитель президента, перед тем, как передать награды супругам Вере и Николаю Кузьминым из Тюменской области, воспитавших семерых детей.

Кроме того, звания "Заслуженный юрист РФ" присвоены ректору Уральского государственного юридического университета Владимиру Бублику и "Заслуженный металлург РФ" - начальнику цеха Богдановичского завода по производству огнеупорных материалов Елене Овчинниковой и машинисту крана того же предприятия Павлу Соловьёву.

"От имени Президента России Владимира Владимировича Путина и от себя лично поздравляю всех присутствующих, желаю дальнейших успехов и благополучия", - напутствовал собравшихся Николай Цуканов.

Наблюдатели отмечают, что таким образом уральский полпред после скандальной истории со своим помощником Александром Воробьевым, обвинённым в в госизмене, продемонстрировал очередным публичным мероприятием, что он по-прежнему остаётся на своих позициях и не намерен подавать в отставку. На прошлой неделе наместник президента собирал на совещание членов Совета Федерации.