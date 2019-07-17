Более миллиона жителей Донбасса подписались под требованием к Зеленскому прекратить войну и предоставить особый статус

В рамках акции "Выбор Донбасса" под требованием к украинскому президенту Владимиру Зеленскому подписались более миллиона человек. Акция началась после вступления Зеленского в должность и является крупнейшим подобным мероприятием в истории ДНР и ЛНР.

Жители Донбасса требуют от Зеленского прекратить войну и выполнить то, что записано в Минских соглашениях: прекратить обстрелы домов, отдать заработанные пенсии, предоставить особый статус, признать право на интеграцию с Россией, собственную милицию, русский язык и др.

Вчера в центре Донецка собрался митинг по поводу миллионного голоса в поддержку акции, в котором участвовали несколько тысяч человек. Ранее к акции присоединились главы ДНР и ЛНР, представители власти, общественные деятели и активисты.

При этом Зеленский в своем уже привычном стиле отмалчивается по важным вопросам. Ранее он отверг амнистию и особый статус Донбасса, а также переговоры с ДНР и ЛНР. Недавно он снова заявил, что против Донбасса нужно вести информационную войну.