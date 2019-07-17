Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП во время салюта в Минске

Двум гражданам России, арестованным по делу о взрывах на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.

Это произошло еще в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Белоруссии.

Напомним, 3 июля во время праздничного салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. В результате разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам. Одна женщина скончалась на месте происшествия. Кроме того, повреждены здания и сооружения, находящиеся поблизости.

Были задержаны первые подозреваемые, сообщается, что это двое представителей российской компании, поставившей пиротехнику для праздника.

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич в комментарии, который размещен в аккаунте СКБ в Instagram заявил, что основной версией является некачественная пиротехническая продукция, произведенная в России. По его словам, предусмотреть такое ЧП было невозможно, поскольку ранее ничего подобного не происходило.