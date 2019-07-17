В Прикамье начались съемки фильма "Сердце Пармы" по роману Алексея Иванова

В Пермском крае стартовали съемки полнометражного фильма "Сердце Пармы" по одноименному роману Алексея Иванова. Первый съемочный цикл начался в Губахе, Усьве и на Крестовой горе и продлится до 13 августа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Сам съемочный процесс займет не мене 130 дней. Релиз фильма покажут в 2020 году. На берегах Усьвы и Вишеры, где проходят съемки, возведены декорации: деревянные города, крепости, дома на сваях. Отметим, что ранее площадку недалеко от Губахи, где создавались декорации для фильма, посетил губернатор Пермского края Максим Решетников.

Также съемки картины будут вестись в Подмосковье.

Добавим, что "Сердце Пармы" обещает стать одним из сложнейших постановочных проектов отечественного кино. Фильм представляет собой историю противостояния двух миров: Великого Московского княжества и уральской Пармы, древних пермских земель, населенных язычниками. Здесь столкнутся герои и призраки, князья и шаманы, вогулы и московиты. В центре конфликта цивилизаций – судьба русского князя Михаила, который полюбил юную Тичерть, ведьму-ламию, способную принимать облик рыси. Страсть к язычнице и верность запретной любви, поход на вогулов, кровопролитные сражения и недолгий мир, битва между Московией и Пармой – герою выпадут испытания, в которых расстаться с жизнью не так страшно, как совершить предательство.

Напомним, что роль князя Михаила досталась Александру Кузнецову. Его супругу Тичерть сыграет актриса Елена Ербакова. Роль епископа Ионы сыграет Евгений Миронов, а исполнителем роли великого князя Ивана III станет Федор Бондарчук.

Бюджет фильма оценивается в 610 млн руб.