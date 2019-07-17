В Крыму начали доследственную проверку по факту отравления детей в лагере "Лучистый"

Число отравившихся детей и вожатых в детском лагере "Лучистый " в Крыму уже перевалило за полсотни, пострадавшим оказывается необходимая помощь, сообщила Накануне.RU главный внештатный детский инфекционист крымского Минздрава Людмила Прокудина.

Она отметила, что по данным на 9.00 среды госпитализированы 49 детей и 5 вожатых.

Сейчас все пострадавшие находятся в горбольнице Евпатории в состоянии средней степени тяжести.

"Угрозы их жизням нет", - добавила Прокудина.

В разговоре с РИА "Новости" начальник лагеря Ренат Каюмов говорил, что никакой эпидемии нет, детей возят в больницу, а потом на "скорых" отправляют обратно в лагерь.

"Если из 700 детей было около 40 обращений - это еще не говорит о том, что у нас тут эпидемия. Нас не закрыли", - сообщил Каюмов.

Уже известно, что СУ СК России по республике проводит доследственную проверку по факту отравления детей. Также причину отравления ищут специалисты местного управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии.