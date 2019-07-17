Сбежавших из реабилитационного центра в Екатеринбурге подростков нашли около торгового центра

В Екатеринбурге нашли всех пятерых подростков, сбежавших из реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Напомним, накануне в дежурную часть отдела полиции №6 поступило заявление от руководства социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних на улице Реактивная. Администрация рассказала о самовольном уходе пяти воспитанников, которые 15 июля покинули учреждение и не вернулись. Полицейские занялись розыском ребят.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, вечером 16 июля все подростки были обнаружены в районе ТЦ "Дирижабль" на улице Шварца. Как было установлено, противоправных действий ни самими детьми, ни в отношении них совершено не было.

Свой уход ребята объяснили желанием развлечься. Подростки переданы законным представителям.