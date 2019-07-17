Суд отказал в иске на 3 млн рублей пассажиру Utair, который был на выкатившемся за пределы ВПП самолете

08 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Utair Boeing-737-800 выкат с ВПП в Сочи (2018) | Фото:Twitter

Суд отказал в иске на 3 млн рублей пассажиру Utair, который был на выкатившемся за пределы ВПП самолете

Суд полностью отказал в иске одному из пассажиров рейса Москва - Сочи авиакомпании Utair, в котором самолет после посадки выкатился за пределы ВПП, упал в реку и загорелся. ЧП произошло 1 сентября 2018 года.

Иск был подан в конце мая, мужчина просил взыскать с перевозчика почти 3 млн руб.: 340 тыс. руб. в качестве компенсации за причиненный вред здоровью, 2,5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда и 30 тыс. руб. за испорченные вещи, передает ТАСС.

Utair попросил суд отклонить иск, сказав, что клиенту достаточно перечисленных 100 тыс. руб. в качестве моральной компенсации.

"В иске полностью отказали. При том, что даже прокурор поддержал частично исковые требования. В ближайшие дни будет подана апелляция на решение, так как оно грубо нарушает законные права гражданина", - цитирует агентство представителя истца.

Еще трое пассажиров рейса Москва - Сочи подали иск в Истринский суд Московской области. Люди просили взыскать в общей сложности 10 млн руб. за моральный вред. На заседании 19 июня суд взыскал в пользу одного из истцов 786 тыс. руб.

 

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Суд отказал в иске на 3 млн рублей пассажиру Utair, который был на выкатившемся за пределы ВПП самолете

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: utair, суд, выкат за пределы впп, сочи, компенсация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров