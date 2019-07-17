Суд отказал в иске на 3 млн рублей пассажиру Utair, который был на выкатившемся за пределы ВПП самолете

Суд полностью отказал в иске одному из пассажиров рейса Москва - Сочи авиакомпании Utair, в котором самолет после посадки выкатился за пределы ВПП, упал в реку и загорелся. ЧП произошло 1 сентября 2018 года.

Иск был подан в конце мая, мужчина просил взыскать с перевозчика почти 3 млн руб.: 340 тыс. руб. в качестве компенсации за причиненный вред здоровью, 2,5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда и 30 тыс. руб. за испорченные вещи, передает ТАСС.

Utair попросил суд отклонить иск, сказав, что клиенту достаточно перечисленных 100 тыс. руб. в качестве моральной компенсации.

"В иске полностью отказали. При том, что даже прокурор поддержал частично исковые требования. В ближайшие дни будет подана апелляция на решение, так как оно грубо нарушает законные права гражданина", - цитирует агентство представителя истца.

Еще трое пассажиров рейса Москва - Сочи подали иск в Истринский суд Московской области. Люди просили взыскать в общей сложности 10 млн руб. за моральный вред. На заседании 19 июня суд взыскал в пользу одного из истцов 786 тыс. руб.