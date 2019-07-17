08 Августа 2020
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Происшествия Пермский край
пустой класс, парты, школа (2016) | Фото: all-pix.com

Детский омбудсмен Прикамья заступилась за школьника, которого регулярно избивали одноклассники, а администрация школы "не видела" проблемы

Школьник написал детскому омбудсмену Пермского края Светлане Денисовой. В обращении он рассказал, что его систематически избивают, а администрация школы предпочитает не вмешиваться. Уполномоченный заступилась за пострадавшего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Денисовой.

Конфликт произошел в одной из школ Кировского района Перми в апреле. Жертва буллинга написал, что "никого не обижает и не бьёт.

"Считаю, что меня бьют незаконно. К учителям я обращался, они делают вид, что не слышат", - отметил автор послания.

Денисова попросила главу комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав мэрии Людмилу Гаджиеву рассмотреть обращение и урегулировать конфликт ситуации в школе. Аналогичное письмо ушло в отдел полиции по Кировскому району столицы края.

Объясняться пришлось директору школы. Прошло служебное расследование, участие пострадавшего в драках с одноклассниками частично подтвердились. Так как проблемный класс работает по программе коррекции, администрация привлекла к разрешению конфликта психолога, ученики побеседовали с инспектором отдела по делам несовершеннолетних. На переменах за дисциплиной следят дежурный администратор и учитель. Драчуны, которые избивали ребенка, поставлены на учет в городском отделе полиции.

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Детский омбудсмен Прикамья заступилась за школьника, которого регулярно избивали одноклассники, а администрация школы "не видела" проблемы

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Теги: Светлана Денисова, омбудсмен, школа, буллинг



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