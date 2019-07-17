08 Августа 2020
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Политика В России
(2018) | Фото: Госдума РФ

Володин предложил "точечные изменения" Конституции в сторону усиления полномочий парламента

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье для "Парламентской газеты" предложил внести в Конституцию поправки, которые расширят полномочия парламента.

Напомним, Володин уже предлагал внести изменения в Основной закон, чтобы наделить нижнюю палату парламента полномочиями по формированию кабмина.

Спикер ГД отметил, что тема вызвала большой резонанс, поэтому в статье он решил подробнее раскрыть свою позицию.

Он подчеркивает, что речь не идет об изменении и пересмотре базовых положений Конституции, они незыблемы. Целесообразны точечные корректировки Конституции, которые позволяют лучше раскрыть правовой потенциал Основного закона, пишет Володин.

На сегодняшний день, отмечает спикер Госдумы, нижняя палата парламента лишь дает согласие на назначение председателя правительства, который уже сам формирует кабинет и предлагает его на утверждение президенту.

При этом у главы государства нет возможности опереться на альтернативную позицию или мнение о предложенных кандидатурах. В законе также не прописаны процедуры обсуждений и консультаций при внесении кандидатур будущих членов кабмина для их назначения президентом.

"В этой связи было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная Дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов Правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию", - пишет Володин.

По его мнению, наличие возможности у представительной власти высказать своё мнение лидеру государства по составу правительства, в том числе "соответствовало бы принципам должного баланса властей".

В декабре Володин уже отмечался высказываниями по теме точечных изменений в Конституцию, ранее по теме высказывались и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, и Владимир Путин, назвавший документ "живым организмом".

Осенью минувшего года на волне слухов о якобы созданной Кремлем специальной группе, специалисты которой готовят проект по изменению Конституции в связи с процессами "транзита власти", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вынужден был разъяснять, что никакой группы не существует и, соответственно, никакие изменения не готовятся и не рассматриваются.

В апреле Володин получил резкую отповедь премьер-министра Дмитрия Медведева в ответ на предложение наделить Госдуму полномочиями участвовать в формировании Правительства РФ. "Хочу подчеркнуть, что никакие корректировки или фундаментальные изменения в действующую Конституцию… не нужны. Конституция - инструмент, который рассчитан на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны", - заметил Медведев. Добавив, впрочем, что в условиях развития политической системы и общества в целом отдельные положения Основного закона могут нуждаться в "донастройке", но только после всесторонних обсуждений подобного рода проектов.

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Володин предложил "точечные изменения" Конституции в сторону усиления полномочий парламента

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Теги: вячеслав володин, конституция, госдума, правительство



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Ранее 17.07.2019 15:51 Мск "Тема для дискуссии": В Кремле ознакомились с идеями Володина об изменениях в Конституцию

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