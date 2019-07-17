08 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
киоск (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале в магазине продавали просроченные на три года продукты

На Южном Урале предприниматель оштрафован за продажу населению просроченных продуктов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел в одном из магазинов поселка Чесма. в ходе проверки было установлено, что предприниматель продает продукты питания, в том числе конфеты, шоколад, повидла, чай, кофе, консервы с истекшим сроком годности. Просрочка составила от одного месяца до трех лет.

У других продуктов, как мясо, рыба, хлебобулочные изделия, не было товарно-сопроводительной документации и маркировки.

Продавец не проходил гигиеническую подготовку и аттестацию в течение восьми лет.

По итогам проверки индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности.

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На Южном Урале в магазине продавали просроченные на три года продукты

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Теги: продукты, магазин, просрочка,



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