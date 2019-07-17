08 Августа 2020
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выработка топлива второй круг Жуковский (2019) | Фото:flightradar24.com

Ил-76 МЧС России после выработки топлива благополучно сел в Жуковском

Ил-76, принадлежащий МЧС России, благополучно приземлился в аэропорту вылета – подмосковном Жуковском. Транспортный самолет несколько часов вырабатывал топливо, кружа над Воскресенском и другими окрестностями аэропорта (данные сайта Flightradar24).

Источник ТАСС сообщил, что после проверки самолет отправится по запланированному маршруту. Ранее сообщалось, что Ил-76 должен был совершить перелет в Иркутск. В качестве предположительной причины возвращения в СМИ называется срабатывание датчика неисправности.

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Ил-76 МЧС России после выработки топлива благополучно сел в Жуковском

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Теги: ил-76, мчс россии, выработка топлива, экстренная посадка



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