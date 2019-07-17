Ил-76 МЧС России после выработки топлива благополучно сел в Жуковском

Ил-76, принадлежащий МЧС России, благополучно приземлился в аэропорту вылета – подмосковном Жуковском. Транспортный самолет несколько часов вырабатывал топливо, кружа над Воскресенском и другими окрестностями аэропорта (данные сайта Flightradar24).

Источник ТАСС сообщил, что после проверки самолет отправится по запланированному маршруту. Ранее сообщалось, что Ил-76 должен был совершить перелет в Иркутск. В качестве предположительной причины возвращения в СМИ называется срабатывание датчика неисправности.