Тюменские учреждения соцзащиты получили 23 новых автобуса

Замгубернатора Тюменской области, директор департамента соцразвития Ольга Кузнечевских и зампредседателя областной думы Виктор Рейн вручили ключи от 23 микроавтобусов Ford Transit на восемь мест каждый водителям комплексных центров социального обслуживания населения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Автобусы были приобретены в рамках регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". С октября автомобили будут возить пожилых людей из отдаленных территорий в медучреждения для проведения скринингов. Они поступят в распоряжение территориальных центров социального обслуживания во всех муниципалитетах и обеспечат работу межведомственных мобильных бригад уже сейчас.

Замгубернатора Ольга Кузнечевских отметила, что задача нацпроекта "Демография" заключается не только в повышении рождаемости, но и здоровья населения.

"Не секрет, что чем старше человек, тем больше у него болячек. Пенсионерам, особенно из отдаленных территорий, зачастую неудобно добираться до больниц. Теперь мобильные бригады будут выстраивать маршрут, а после за бабушками и дедушками приедет водитель с медицинским работником на комфортабельном автобусе", - заявила она.

Главврач областной больницы в Голышманово Алексей Белов назвал передачу автобусов учреждениям соцзащиты "большим шагом для жителей сел и деревень". Он отметил, что мобильные бригады работают в регионе с 2008 г., однако провести в полном объеме необходимые обследования они не могут - людей важно доставлять в больницы.

Всего автопарк учреждений соцобслуживания в рамках нацпроекта будет пополнен 29 автомобилями, помимо микроавтобусов, это шесть автобусов большей вместимости для доставки проживающих в домах-интернатах к объектам социальной инфраструктуры и граждан в реабилитационный центр. На их приобретение из федерального бюджета выделено 34,4 млн руб., из областного – 9,6 млн руб.

Также деньги предусмотрены на покупку планшетов для соцработников, чтобы оказывать пенсионерам услуги в электронном виде, на покупку мебели и оборудования для домов-интернатов.

Добавим, что ранее губернатор Александр Моор подчеркивал важность нацпроектов для экономики, соцсферы и инвестпривлекательности региона.

"Тюменская область по многим показателям социально-экономического развития один из регионов-лидеров. Чтобы сохранить эти позиции и достичь показателей, определенных в национальных проектах нужно напряженно работать. Для этого нам предстоит сделать качественный серьезный рывок вперед. Приобретение автомобилей для мобильных бригад центров социального обслуживания населения в рамках реализация регионального проекта "Старшее поколение" – еще один шаг на пути к цели. Наша задача – создание комфортных условий для жизни людей в городах и селах Тюменской области, чтобы каждый на себе почувствовал позитивные изменения", - заявил глава региона.