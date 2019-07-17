Власти Чечни хотят запретить пользователям публиковать свои выступления в интернете

В Чечне уже даже есть комиссия, которая выявляет доморощенных артистов.

На государственном телеканале "Грозный" в Чечне вышел сюжет про "псевдозвезд" – так журналисты и, по всей видимости, власти называют пользователей, которые публикуют в сети (в том числе на YouTube, в Instagram и "ВКонтакте") видео своих выступлений. Оказывается, это наносит вред имиджу республики и всего народа, считают в Минкульте ЧР.

"Певцы любители набирают сотни тысяч просмотров и множество лайков. Однако их выступления способствуют потере уникального творческого стиля Вайнахов и нравственности. Артисты, которые доносят красоту и смысл чеченской культуры до всех уголков мира, представляя родину в лучшем свете – результат многолетнего труда министерства культуры Чеченской Республики. Есть даже четко выстроенный механизм, благодаря которому удается сохранять исконно чеченский образ и скромность исполнения песен и танцев", - говорится в тексте на сайте телеканала (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим.ред.).

Зато гостья Грозного Ольга Бузова, видимо, Минкульт Чечни не смущает

Далее следует цитата министра культуры Хож-Бауди Дааева: "Люди прекрасно знают, что если человек хочет стать артистом, у него должны быть свои песни, свой репертуар. Уже который год по поручению Главы ЧР Рамзана Ахматовича создана специальная комиссия, которая проверяет аккомпанемент, слова песни и многое другое. Только после одобрения песни комиссией музыка может выйти в народ".

"Среди псевдоартистов и девушки, которые зная, что в Чеченской Республике особые правила, не позволяющие уходить от культурных норм, умудряются не только уезжать в другие регионы и выступать там, но и представляются самыми настоящими звездами Чечни", - пишут журналисты. Как тут не вспомнить историю про "кавказскую пленницу" – 20-летнюю девушку, которую, якобы, недавно силой увезли из Москвы, чтобы выдать замуж в Чечне. В республике эту информацию опровергают, но тон высказываний на госканале скорее говорит в пользу обратного.

Интересно, что чеченские власти при этом, вероятно, не сильно интересуются нравами своих гостей. Например, откровенными клипами доморощенной певицы Ольги Бузовой, которая не раз прилетала частным бортом в Грозный, чтобы погулять по городу и наведаться в ателье к дочке Кадырова Айшат.