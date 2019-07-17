В Екатеринбурге конфликт у супермаркета из-за собак закончился гибелью человека

В Екатеринбурге Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели человека. Он скончался после уличного конфликта с водителем на парковке у магазина "Мегамарт".

Как передает корреспондент Накануне.RU, сообщения о произошедшем появились в соцсетях: все случилось у супермаркета на улице Айвазовского, 53. Известно, что шофер приехал к зоне разгрузки и задел будки собак, за которыми ухаживал местный слесарь.

Мужчина сделал водителю замечание, а тот в ответ нанес ему удар. В результате пострадавший упал на землю и скончался до приезда "скорой помощи". Водителя задержали прибывшие на место полицейские.

Сейчас в произошедшем разбираются следователи СУ СКР по Ленинскому району Екатеринбурга.

"Проводится проверка, выясняется точная причина смерти. По результатам вскрытия будет принято процессуальное решение", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе группы компаний "Дикси" Накануне.RU сообщили, что погибший мужчина не являлся сотрудником "Мегамарта".