08 Августа 2020
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Политика За рубежом
(2006) | Фото: ng.ru

В НАТО ненароком раскрыли места, где хранится американское ядерное оружие

Парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад, в котором были указаны места размещения ядерного оружия США в Европе. Документ позже удалили, сообщает The Washington Post.

Копию доклада опубликовала бельгийская газета De Morgen. Согласно ей, Соединенные Штаты располагают в Европе порядка 150 единиц ядерного оружия.

Как пишет Regnum, в публикации говорится, что американское ядерное оружие располагается на базах Kleine Brogel (Бельгия), Büchel (Германия), Aviano и Ghedi-Torre (Италия), Volkel (Нидерланды) и Инджирлик (Турция).

Ранее в РФвыражали обеспокоенность развертыванием в Европе тактических ядерных вооружений. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал американские ТЯО, размещенные на европейском континенте, проявлением агрессивной позиции.

Он также напомнил, что европейские страны сейчас размещают у себя ядерное оружие единственной страны, ранее применявшей его по мирным городам.

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В НАТО ненароком раскрыли места, где хранится американское ядерное оружие

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Теги: нато, ядерное оружие, европа



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