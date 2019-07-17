В НАТО ненароком раскрыли места, где хранится американское ядерное оружие

Парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад, в котором были указаны места размещения ядерного оружия США в Европе. Документ позже удалили, сообщает The Washington Post.

Копию доклада опубликовала бельгийская газета De Morgen. Согласно ей, Соединенные Штаты располагают в Европе порядка 150 единиц ядерного оружия.

Как пишет Regnum, в публикации говорится, что американское ядерное оружие располагается на базах Kleine Brogel (Бельгия), Büchel (Германия), Aviano и Ghedi-Torre (Италия), Volkel (Нидерланды) и Инджирлик (Турция).

Ранее в РФвыражали обеспокоенность развертыванием в Европе тактических ядерных вооружений. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал американские ТЯО, размещенные на европейском континенте, проявлением агрессивной позиции.

Он также напомнил, что европейские страны сейчас размещают у себя ядерное оружие единственной страны, ранее применявшей его по мирным городам.