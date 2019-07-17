"Рабочие там почти не появляются": жители Екатеринбурга пожаловались на раскопки недалеко от аквапарка

Жители Чкаловского района Екатеринбурга пожаловались на раскопки недалеко от аквапарка. Они утверждают, что работы почти не ведутся.

В редакцию Накануне.RU обратились местные жители: по их словам, в районе улиц Самолетная - Щербакова затеяли реконструкцию бордюров.

"Делают эти несчастные бордюры уже месяц, при этом рабочие там почти не появляются, только раскопали и все. Для перехода установили доски, по которым ходить невозможно, так как они сильно качаются", - рассказала жительница района.

По словам жителей, никаких табличек с указанием сроков работ поблизости нет.

Накануне.RU обратилось за комментарием в администрацию Чкаловского района Екатеринбурга. В отделе благоустройства сообщили, что работы проводит не их подрядчик, а данный вопрос курирует администрация города. При этом в отделе затруднились назвать сроки окончания работ.