08 Августа 2020
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Общество Свердловская область
раскопки, бордюр, Самолетная - Щербакова (2019) | Фото: жители Чкаловского района

"Рабочие там почти не появляются": жители Екатеринбурга пожаловались на раскопки недалеко от аквапарка

Жители Чкаловского района Екатеринбурга пожаловались на раскопки недалеко от аквапарка. Они утверждают, что работы почти не ведутся.

В редакцию Накануне.RU обратились местные жители: по их словам, в районе улиц Самолетная - Щербакова затеяли реконструкцию бордюров.

"Делают эти несчастные бордюры уже месяц, при этом рабочие там почти не появляются, только раскопали и все. Для перехода установили доски, по которым ходить невозможно, так как они сильно качаются", - рассказала жительница района.

раскопки, бордюр, Самолетная - Щербакова(2019)|Фото: жители Чкаловского района

раскопки, бордюр, Самолетная - Щербакова(2019)|Фото: жители Чкаловского района

раскопки, бордюр, Самолетная - Щербакова(2019)|Фото: жители Чкаловского района

По словам жителей, никаких табличек с указанием сроков работ поблизости нет.

Накануне.RU обратилось за комментарием в администрацию Чкаловского района Екатеринбурга. В отделе благоустройства сообщили, что работы проводит не их подрядчик, а данный вопрос курирует администрация города. При этом в отделе затруднились назвать сроки окончания работ.

раскопки, бордюр, Самолетная - Щербакова(2019)|Фото: жители Чкаловского района

раскопки, бордюр, Самолетная - Щербакова(2019)|Фото: жители Чкаловского района

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"Рабочие там почти не появляются": жители Екатеринбурга пожаловались на раскопки недалеко от аквапарка

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Теги: раскопки, бордюры, Самолетная - Щербакова, Екатеринбург



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