Алина Загитова поучаствовала в bottlecapchallenge, открыв бутылку лезвием конька

Российская фигуристка, чемпионка Олимпийских игр и мира Алина Загитова приняла участие в #bottlecapchallenge, в ходе которого пользователи Instagram, в том числе и знаменитости, открывают бутылку необычным способом (чаще всего ногой, но есть и другие варианты).

Загитова на льду высоко закинула ногу в коньке и лезвием скинула крышку с бутылки. А затем выполнила условия челленджа уже более оригинальным способом: открыла бутылку рукой, но при этом проезжая мимо нее и выгнув спину. Судя по подписи, помогал фигуристке один из ее наставников Даниил Глейхенгауз. Он бесстрашно держал бутылку, по которой спортсменка замахнулась коньком.