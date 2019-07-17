08 Августа 2020
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Общество В России
Алина Загитова (2019) | Фото:instagram.com/azagitova

Алина Загитова поучаствовала в bottlecapchallenge, открыв бутылку лезвием конька

Российская фигуристка, чемпионка Олимпийских игр и мира Алина Загитова приняла участие в #bottlecapchallenge, в ходе которого пользователи Instagram, в том числе и знаменитости, открывают бутылку необычным способом (чаще всего ногой, но есть и другие варианты).

Загитова на льду высоко закинула ногу в коньке и лезвием скинула крышку с бутылки. А затем выполнила условия челленджа уже более оригинальным способом: открыла бутылку рукой, но при этом проезжая мимо нее и выгнув спину. Судя по подписи, помогал фигуристке один из ее наставников Даниил Глейхенгауз. Он бесстрашно держал бутылку, по которой спортсменка замахнулась коньком.

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Алина Загитова поучаствовала в bottlecapchallenge, открыв бутылку лезвием конька

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Теги: алина загитова, фигурное катание, bottlecapchallenge



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