Суд заочно арестовал двух фигурантов дела полковника ФСБ Черкалина

Московский гарнизонный военный суд (МГВС) заочно арестовал двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина.

Речь идет о бывших членах правления "Еврофинанс Моснарбанка" Владимире Столяренко и Александре Бондаренко. Они объявлены в международный розыск, передает РИА Новости.

Столяренко вменяется мошенничество в крупном размере, другому фигуранту дела - соучастие в мошенничестве.

Бондаренко является также председателем комитета по инвестициям нефтегазовой компании АО "РНГ", в середине "нулевых" был членом Совета директоров ОАО "Телекомпания НТВ", до 2010 года – членом Совета директоров Агентства экономической информации "Прайм-ТАСС".

Столяренко - член Общественного совета при ФСБ России, профессор ВШЭ.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковника Кирилла Черкалина. Его обвинили в получении взятки в $850 тыс. По данным следствия, с ноября 2013 по февраль 2016 года начальник банковского отдела управления "К" ФСБ получил взятку от гражданина Назарова за общее покровительство коммерческой структуры.

Ранее несколько пабликов и Telegram-каналов опубликовали видеозапись, сделанную якобы при обыске в доме полковника ФСБ Кирилла Черкалина. На видео попали десятки сумок, мешков, пакетов, коробок, набитых деньгами.

Сообщалось, что силовики изъяли cумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ. Это на 3 млрд больше суммы, изъятой у бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко.

Оперативники подозревают, что эти деньги были получены чекистами от руководителей банков за покровительство коммерческих структур. По словам источника, речь идет о трех банках, среди которых "Траст" и "Югра".

СМИ писали, что задержание Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин.