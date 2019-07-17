В Магнитогорске директора комбината похоронно-ритуальных услуг подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

Директора МКУ "Комбинат похоронно-ритуальных услуг Магнитогорска" подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в 2011-2018 гг. директор МКУ незаконно на безвозмездной основе и без проведения торгов предоставляла муниципальные земельные участки кладбищ города для использования в коммерческой деятельности. На этих участках ООО "Евросервис" продавало свою ритуальную продукцию.

Также подозреваемая безвозмездно принимала товары и услуги от данной организации для нужд учреждения.

Муниципалитету был причинен ущерб в размере не менее 336 тыс. рублей.

В ходе проверки также было установлено, что директор подписала документы о приемке выполненных работ по контракту на сумму около 469 тыс. рублей, однако приемка работ не проводилась.

Прокуратура потребовала от главы города расторгнуть трудовой договор с директором МКУ.