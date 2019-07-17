Ямальский оленевод не пошел в окружную думу от КПРФ и стал помощником депутата Госдумы

Первым зарегистрированным кандидатом на дополнительных выборах в думу Ямало-Ненецкого автономного округа стала сотрудница "Лукойл - Западная Сибирь" Елена Смирных, передает корреспондент Накануне.RU.

На выборах она представляет ЛДПР. Помимо нее, за место в окружном парламенте будут бороться заведующий перинатальным центром ГБУЗ СОКБ Алексей Денисов ("Единая Россия"), Евгений Соколов ("Справедливая Россия"), Игорь Михайлюк ("Казачья партия России"), самовыдвиженец Алексей Федорушкин.

Вместо Ейко Сэротэтто, который стал помощником депутата Госдумы Николая Езерского на общественных началах и который ранее назывался основной кандидатурой коммунистов на дополнительные выборы в заксобрание Ямала, КПРФ выдвинула на выборы помощницу депутата в заксобрании Ямала Людмилу Журавлеву.

Добавим, что вчера избирательные комиссии автономного округа завершили прием документов кандидатов о выдвижении на выборах, которые пройдут 8 сентября, в единый день голосования.

Всего документы для участия в выборах подали 198 кандидатов. Из них от "Единой России" - 73 человека, от ЛДПР - 34 человека, от КПРФ - 29 человек, "Справедливая Россия" - 10, Казачья партия - четверо, трое представляют "Коммунистов России", самовыдвиженцами являются 45 человек.

Окончательный список кандидатов, участвующих в выборах, станет известен не позднее 4 августа, так как после подачи документов кандидатами у избирательных комиссий есть десять дней на проверку необходимых документов и принятие решений о регистрации либо в отказе регистрации.