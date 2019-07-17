Над подмосковным Воскресенском кружит Ил-76, вырабатывая топливо перед посадкой

Согласно данным сайта Flightradar24, над подмосковным Воскресенском и другими окрестностями аэропорта Жуковский кружит транспортный самолет Ил-76, принадлежащий МЧС России. Самолет сделал уже не менее десятка кругов на высоте примерно двух километров. По данным российских агентств, борт вырабатывает топливо перед посадкой в аэропорту вылета (Жуковский). Ил-76 должен был лететь в Иркутск, но техническая неисправность (или срабатывание датчика о таковой) не позволили борту продолжить полет по маршруту.