08 Августа 2020
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выработка топлива второй круг Жуковский (2019) | Фото:flightradar24.com

Над подмосковным Воскресенском кружит Ил-76, вырабатывая топливо перед посадкой

Согласно данным сайта Flightradar24, над подмосковным Воскресенском и другими окрестностями аэропорта Жуковский кружит транспортный самолет Ил-76, принадлежащий МЧС России. Самолет сделал уже не менее десятка кругов на высоте примерно двух километров. По данным российских агентств, борт вырабатывает топливо перед посадкой в аэропорту вылета (Жуковский). Ил-76 должен был лететь в Иркутск, но техническая неисправность (или срабатывание датчика о таковой) не позволили борту продолжить полет по маршруту.

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Над подмосковным Воскресенском кружит Ил-76, вырабатывая топливо перед посадкой

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Теги: ил-76, мчс россии, выработка топлива, экстренная посадка



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