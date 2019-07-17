Не принюхивайтесь: Живущим рядом с горящей свалкой в Каменске-Шахтинском дали совет

В ростовском городе Каменск-Шахтинский уже две недели тлеет свалка.

Мусорный полигон загорелся 1 июля, два дня ушло на локализацию пожара. Однако из-за тления запах продолжает беспокоить горожан. Местных жителей, которых насчитывается около 90 тыс. человек, просят не гулять в местах с сильным запахом и плотнее закрывать окна.

Роспотребнадзор обнаружил в пробах воздуха превышение диоксида серы. По мнению ведомства, проблема сводится к одному простому совету: воняет - не принюхивайся, сообщила депутат Заксобрания области Ирина Полякова.

Regnum сообщает, что в июне ростовский губернатор Василий Голубев пожаловался генеральному прокурору РФ Юрию Чайке на попытки дискредитации мусорной реформы в регионе. Так, на Дону участились возгорания свалок.

Напомним, в проблемах с горящими мусорными полигонами и отравляющими воздух мусоросжигательными заводами президент Владимир Путин обвинил СССР. По его словам, сказанным в рамках "прямой линии", в советское время мусор не утилизировался, а просто складировался. Правда, далее президент продолжил, что и сейчас ситуация не сильно изменилась.