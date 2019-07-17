В загородном детском лагере в Зауралье нарушались санитарные нормы, а дети ели из одноразовой посуды

В школьных детских лагерях, а также в лагере имени Тарасова в Мокроусовском районе прокуратура нашла множество нарушений.

Например, для питания детей использовалась поврежденная посуда, в морозильных камерах не было приборов контроля температуры, не раз дети пили из пластиковых стаканчиков, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Также в лагерях не работали огнетушители.

Сейчас все нарушения устранены, три чиновника стали фигурантами административных дел.