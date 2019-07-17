08 Августа 2020
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черный ягуар (2019) | Фото:pins2pin.com

Уникальный черный ягуар, родившийся в Екатеринбурге, сбежал из сибирского зоопарка

В Красноярске из зоопарка сбежал уникальный черный ягуар, занесенный в Красную книгу, пишут местные СМИ.

Инцидент произошел рано утром 16 июля - в это время в зоопарке "Роев ручей" еще не было посетителей. По предварительным данным, кто-то из сотрудников с вечера забыл закрыть клетку с хищником.

Всего зверь по кличке Яго пробыл на воле около 15 минут - его поймали, усыпив выстрелом специальным дротиком.

Ягуар родился в зоопарке Екатеринбурга в 2012 году, потом выступал в цирке, в Красноярск он попал два года назад.

Сообщается, что пострадавших в результате ЧП нет.

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Уникальный черный ягуар, родившийся в Екатеринбурге, сбежал из сибирского зоопарка

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Теги: Яго, ягуар, побег, зоопарк



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