Мексиканский суд отправил россиянина в тюрьму на 37 лет за умышленное убийство

Россиянин Алексей Макеев проведет в мексиканской тюрьме 37 с половиной лет, такое решение принял суд этой страны.

Установлено, что Макеев два года назад в городе Канкун убил местного жителя. К дому россиянина пришли несколько сотен жителей города, они выразили недовольство тем, что Макеев оскорблял жителей латиноамериканской страны.

Произошла драка, в ходе которой Макеев убил 20-летнего мексиканца. Сам он также получил травмы.

Помимо срока россиянин обязан выплатить в качестве компенсации $21 тыс.