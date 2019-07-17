08 Августа 2020
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Происшествия За рубежом
Алексей Макеев (2019) | Фото:Facebook

Мексиканский суд отправил россиянина в тюрьму на 37 лет за умышленное убийство

Россиянин Алексей Макеев проведет в мексиканской тюрьме 37 с половиной лет, такое решение принял суд этой страны.

Установлено, что Макеев два года назад в городе Канкун убил местного жителя. К дому россиянина пришли несколько сотен жителей города, они выразили недовольство тем, что Макеев оскорблял жителей латиноамериканской страны.

Произошла драка, в ходе которой Макеев убил 20-летнего мексиканца. Сам он также получил травмы.

Помимо срока россиянин обязан выплатить в качестве компенсации $21 тыс.

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Мексиканский суд отправил россиянина в тюрьму на 37 лет за умышленное убийство

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Теги: Алексей Макеев, убийство, Мексика



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