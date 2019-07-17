УФАС рассмотрит жалобу на аукцион по аренде земельного участка для размещения Магнитогорской городской свалки

УФАС отложило на 23 июля рассмотрение жалобы на аукцион по аренде земельного участка для размещения Магнитогорской городской свалки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Речь идет о земельном участке для размещения городской свалки до завершения проектирования и строительства полигона твердых бытовых отходов. На участие в аукционе была подана одна заявка от ООО "Центр коммунального сервиса".

Жалобу подала компания из Екатеринбурга ООО "ТоргОптима". По мнению заявителя, данный аукцион объявлен с нарушением норм действующего законодательства. В частности, компания указывает, что назначение земельного участка – "для размещения промышленных объектов". Также указывается, что закон запрещает захоронение отходов в границах населенных пунктов, а земельный участок не внесен в Государственный реестр объектов размещения отходов.

УФАС запросило дополнительную информацию у администрации города и регионального минэкологии.