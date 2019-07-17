08 Августа 2020
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Общество В России Москва
Лидия Федосеева-Шукшина (2014) | Фото:http://neopo.ru/tolstye-znamenitosty34

Лидия Федосеева-Шукшина завещала Бари Алибасову свою квартиру

80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина изменила завещание. По словам ее дочери Ольги, теперь в "последнем слове" актрисы фигурирует ее нынешний супруг, 72-летний Бари Алибасов.

В программе "Пусть говорят" на Первом канале дочь актрисы заявила, что Бари указан теперь наследником московской квартиры Федосеевой-Шукшиной.

Дочь Лидии также рассказала, что ее мать и продюсер "На-На", неожиданно поженившиеся в прошлом году, постоянно вместе не живут. Они лишь видятся несколько раз в неделю. Алибасов приезжает к жене, привозит еду и цветы. "Маме тяжело вставать, но возможность пообщаться им дают. Это какой-то вид брака, может, гостевой", - рассказала Ольга.

У Алибасова и Федосеевой-Шукшиной был роман в 90-х, но потом они расстались, Бари даже женился.  

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Лидия Федосеева-Шукшина завещала Бари Алибасову свою квартиру

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Теги: лидия федосеева-шукшина, бари алибасов, завещание



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