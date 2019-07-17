Нефтяники откладывают освоение арктического шельфа до 2030 года

Запуск крупных месторождений на российской части шельфа Арктики может состояться не раньше 2030 г. Нефтегазовые компании сдвинули сроки реализации крупных проектов в ожидании налоговых стимулов.

Из проекта плана геологоразведочных работ в арктической зоне до 2035 г., составленного Минприроды, следует, что компании ТЭКа не планируют запускать уже заявленные шельфовые проекты в ближайшее десятилетие, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на документ. Доразведка месторождений "Победа" (единственное новое открытие на шельфе Арктики, его в 2014 г. его сделала "Роснефть" совместно с ExxonMobil) и Медынское-море "Роснефти", Ленинградского, Лудловского, Русановского и Ледового ("Газпром"), Долгинского ("Газпром нефть") планируется на период 2025–2030 гг. Сами проекты могут быть запущены не ранее 2030-х гг.

Падение цен на нефть сделало многие проекты в регионе нерентабельными, процесс затормозили санкции, которые запретили поставки иностранного оборудования для шельфа и работу иностранных компаний на таких участках. Эксперта полагают, что для инвестиций в геологоразведку в Арктике необходимо предоставлять дополнительные налоговые стимулы.

Как сообщало Накануне.RU, глава "Роснефти" оценил необходимые налоговые льготы для разработки участков недр в Арктике в 2,6 трлн руб.