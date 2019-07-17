08 Августа 2020
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Арктический форум, арктика - территория диалога (2017) | Фото: Международный арктический форум

Нефтяники откладывают освоение арктического шельфа до 2030 года

Запуск крупных месторождений на российской части шельфа Арктики может состояться не раньше 2030 г. Нефтегазовые компании сдвинули сроки реализации крупных проектов в ожидании налоговых стимулов.

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Из проекта плана геологоразведочных работ в арктической зоне до 2035 г., составленного Минприроды, следует, что компании ТЭКа не планируют запускать уже заявленные шельфовые проекты в ближайшее десятилетие, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на документ. Доразведка месторождений "Победа" (единственное новое открытие на шельфе Арктики, его в 2014 г. его сделала "Роснефть" совместно с ExxonMobil) и Медынское-море "Роснефти", Ленинградского, Лудловского, Русановского и Ледового ("Газпром"), Долгинского ("Газпром нефть") планируется на период 2025–2030 гг. Сами проекты могут быть запущены не ранее 2030-х гг.

Падение цен на нефть сделало многие проекты в регионе нерентабельными, процесс затормозили санкции, которые запретили поставки иностранного оборудования для шельфа и работу иностранных компаний на таких участках. Эксперта полагают, что для инвестиций в геологоразведку в Арктике необходимо предоставлять дополнительные налоговые стимулы.

Как сообщало Накануне.RU, глава "Роснефти" оценил необходимые налоговые льготы для разработки участков недр в Арктике в 2,6 трлн руб.

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Нефтяники откладывают освоение арктического шельфа до 2030 года

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Теги: госкомпании, шельф Арктики, Северный морской путь



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