В Прикамье рухнула часть автомобильного моста, движение по нему закрыто

В Сивинском районе Пермского края из-за частичного обрушения закрыт автомобильный мост, сообщили Накануне.RU в районной единой дежурно-диспетчерской службе.

Частичное обрушение моста произошло в районе деревни Канцар. Его пришлось полностью закрыть. Организован объезд через населенные пункты Екатерининское и Серьгино.

Напомним, ранее из-за сильных дождей шесть населенных пунктов оказались отрезаны от внешнего мира. Ливень привел к тому, что вода вышла из берегов и размыла грунтовую автодорогу, соединяющую Буб и Инвенцы.