Бывшего главбуха "Седьмой студии" отпустили из-под домашнего ареста

Следствие отпустило из-под домашнего ареста бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.

Как сообщил ее адвокат, Масляева уже вышла на прежнее место работы в театр "У Никитских ворот".

В настоящее время следствие по делу Масляевой возобновлено, передает "Интерфакс".

Напомним, в апреле дело экс-бухгалтера "Седьмой студии" было возвращено в Генпрокуратуру. Суд счел, что обвинительное заключение не конкретизировано в отношении Масляевой, кроме того, ей неизвестно, кто совершил хищение денег.

Отмечалось, что дело разваливается. Возврат дела в прокуратуру произошел после громких признательных показаний Масляевой, в ходе которых она полностью признала свою вину и указала на вину режиссера Кирилла Серебренникова в хищении 133 млн рублей.

Ранее Мосгорсуд принял решение изменить меру пресечения для Серебренникова, режиссер был отпущен с домашнего ареста на подписку о невыезде.