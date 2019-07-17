Россияне затравили Леди Гагу из-за Ирины Шейк и резвятся в Instagram у певицы

Нечто необычайное творится в комментариях к последнему (на утро 17 июля) посту певицы Леди Гаги в Instagram. Русскоязычные пользователи устроили настоящее нашествие в аккаунте певицы. Достаточно сказать, что обычно посты артистки набирают не более 10-15 тыс. комментариев, а под последним уже 137 тыс. И большая их часть – на русском языке.

Началось все с того, что поклонники россиянки Ирины Шейк заподозрили Гагу в любовной связи с Брэдли Купером. Купер – бывший бойфренд Ирины, от которого модель родила дочь. Сейчас пара рассталась, и Купер, по слухам, больше не скрывает чувств к разлучнице Гаге. Он снимался с ней в одном фильме еще будучи в отношениях с Ириной. Опять же – по слухам – на съемочной площадке проскочила между актерами искра.

У Купера – на его счастье – официального Instagram-аккаунта нет, поэтому недовольные положением "разведенки" Ирины поклонники начали хейтить Леди Гагу. Она, вероятно, и не подозревает, чем раздосадованы авторы многочисленных комментариев.

В какой-то момент хейтерское паломничество переросло во флэшмоб: пользователи, которые не имеют ничего против Гаги, идут в комментарии и высказываются там, причем иногда на совершенно отстраненные темы. Например, требуют увеличить количество автобусов на 687-м маршруте в Москве. Комментарии превратились в чат по интересам. Некоторые переживают, что Леди Гага может просто прекратить эту вакханалию, закрыв возможность комментирования. Тогда участники флэшмоба грозятся приходить в каждый новый пост певицы и там резвиться.

Явились к Гаге и русские знаменитости. Юморист Гарик Харламов оставил такой комментарий: "Как правильно приготовить хинкали?" – его лайкнули 18,5 тыс. раз, Михаил Галустян написал: "ЭТО ВСЁ ИЗ-ЗА ИРРРИШКИ, РРРЕБЯТА! ЛЮБОВЬ ТВОРИТ ЧУДЕСА. КЛЯНУСЬ РРРУКОЙ!". Мартиросян оставляет сообщения Харламову: "Харламов, перезвони мне!". Сергей Жуков там же интересуется: "А почем вы продаете гараж в Бирюлево-Товарное? Почем?". Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс пытается остроумничать: "Гуси гуси га-га-га". А вот комментарий от рядовой пользовательницы: "А можно тут записаться в поликлинику на Братьев Быковых в Екатеринбурге, там трубку не берут, думаю все регистраторы тут".