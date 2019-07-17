08 Августа 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
половодье паводок наводнение (2017) | Фото:Накануне.RU

В Пермском крае введен режим ЧС: затоплено несколько районов, в зоне подтопления сотни человек

В Коми-Пермяцком округе на территории Кудымкарского и Юрлинского района введен режим ЧС: из-за дождей река вышла из берегов и затопила огороды, придомовые территории, размыла дороги и мосты.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России в Кудымкарском районе режим ЧС был введен 16 июля. Сегодня наблюдается снижение уровня воды. Подтопленными остаются девять придомовых территорий с населением 25 человек. Пострадавших нет. Последствия наводнения устраняют 13 единиц техники, 52 человек личного состава, из них от МЧС - две единицы техники, 16 человек личного состава.

"Также режим ЧС введен в Юрлинском районе. По нему информация уточняется. Пострадавших нет. Без транспортного сообщения осталось пять населенных пунктов. В общей сложности, в зоне подтопления оказались примерно 500 человек в связи с повышением уровня воды в реке Лопва", - добавили в ведомстве.

половодье паводок наводнение(2017)|Фото: Фото:Накануне.RU

паводок подтопление(2016)|Фото: Фото: Накануне.ru

По предварительным данным, в Юрлинском районе подтоплена 81 придомовая территория, 54 человека эвакуировано.

Напомним, ранее из-за сильных дождей шесть населенных пунктов оказались отрезаны от внешнего мира. Ливень привел к тому, что вода вышла из берегов и размыла грунтовую автодорогу, соединяющую Буб и Инвенцы. Сегодня, по информации краевого МЧС, дорога уже восстановлена.

Также в Сивинском районе рухнула часть автомобильного моста в районе деревни Канцар. Его пришлось полностью закрыть. Организован объезд через населенные пункты Екатерининское и Серьгино.

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В Пермском крае введен режим ЧС: затоплено несколько районов, в зоне подтопления сотни человек

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Теги: режим ЧС, паводок, потоп, дожди, эвакуация



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