"Как вести с фронта". В Челябинской области с начала лета утонули 12 детей

Глава Челябинской области Алексей Текслер поручил обеспечить безопасность на водоемах. С начала летнего сезона в регионе утонули 12 детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы области.

Алексей Текслер назвал недопустимой сложившуюся ситуацию.

"Двенадцать погибших детей – это шокирующая цифра и настоящая трагедия. Мы получаем эту информацию, как вести с фронта. Это значит, что сложившаяся система себя не оправдывает, ее пора менять. И если прежние методы профилактики не работают, нужно искать нестандартные и новые решения", - отметил он.

Глава региона подчеркнул, что чиновники будут нести персональную ответственность за гибель детей.

Стоит отметить, что все трагические случаи произошли на водоемах, не предназначенных для купания. В связи с этим Алексей Текслер поручил увеличить число рейдов и патрулирований в таких местах. Также проверки пройдут на базах отдыха.

"Запретить людям отдыхать на этих водоемах невозможно, нужно создать им безопасные условия, то есть увеличить количество организованных пляжей", – добавил он.