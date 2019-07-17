Сериал "Игра престолов" стал рекордсменом премии "Эмми", получив сразу 32 номинации

Популярный сериал "Игра престолов" стал настоящим рекордсменом премии "Эмми". Он номинирован сразу по 32 направлениям.

За престижные награды будут бороться многие актеры, среди которых отметилась и Эмилия Кларк. Кит Харингтон представлен в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом сериале", а Карис ван Хаутен может быть признана самой заметной приглашенной актрисой.

Второе место по числу номинаций на "Эмми" занял сериал "Удивительная миссис Мейзел" - он представлен в 20 различных направлениях. А третье взял "Чернобыль" - этот проект номинирован в 19 категориях, пишет ПолитЭксперт.

Ранее сообщалось, что британский актер Кит Харингтон, прославившийся ролью Джона Сноу в "Игре престолов", проходит лечение от алкоголизма. Он ушел в запой сразу после окончания сериала.