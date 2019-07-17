08 Августа 2020
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Общество За рубежом
Игра престолов Эмилия Кларк Кит Харингтон (2018) | Фото:ew.com

Сериал "Игра престолов" стал рекордсменом премии "Эмми", получив сразу 32 номинации

Популярный сериал "Игра престолов" стал настоящим рекордсменом премии "Эмми". Он номинирован сразу по 32 направлениям.
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За престижные награды будут бороться многие актеры, среди которых отметилась и Эмилия Кларк. Кит Харингтон представлен в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом сериале", а Карис ван Хаутен может быть признана самой заметной приглашенной актрисой.

Второе место по числу номинаций на "Эмми" занял сериал "Удивительная миссис Мейзел" - он представлен в 20 различных направлениях. А третье взял "Чернобыль" - этот проект номинирован в 19 категориях, пишет ПолитЭксперт.

Ранее сообщалось, что британский актер Кит Харингтон, прославившийся ролью Джона Сноу в "Игре престолов", проходит лечение от алкоголизма. Он ушел в запой сразу после окончания сериала.

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Сериал "Игра престолов" стал рекордсменом премии "Эмми", получив сразу 32 номинации

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Теги: Игра престолов, Эмми, сериал



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