ЕС в пятую годовщину крушения MH17 потребовал от России "признать ответственность" за трагедию

Совет Евросоюза в очередной раз призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.

Соответствующее заявление сделала глава дипломатии ЕС Федерика Мoгерини накануне пятой годовщины трагедии.

Российскую сторону также призвали начать полномасштабное сотрудничество в рамках ведущегося расследования трагедии, пишет Regnum.

Отмечается, что ЕС приветствует заявление совместной следственной группы о том, что по делу о крушении рейса MH17 в Нидерландах предъявят обвинения четырем подозреваемым.

19 июня в Нидерландах назвали имена четырех обвиняемых по версии Совместной следственной группы (Joint Investigation Team (JIT), расследующей катастрофу самолета "Малайзийских авиалиний" Boeing-777 в 2014 году над Донецком. Это Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Карченко, заявил один из следователей.

Представители международной следственной группы пообещали, что потребуют от России допросить подозреваемых в причастности к крушению MH17, но не будут требовать экстрадиции. Суд начнется в марте 2020 года.



При этом представители Объединенной следственной группы, огласив имена обвиняемых, не смогли объяснить, кем и как была установлена принадлежность "Бука", из которого сбили самолет, к России.