08 Августа 2020
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Наука и техника В России
Протон-М, стартовый комплекс, ракета (2015) | Фото: federalspace.ru

СМИ: перед стартом трещину во второй ступени ракеты-носителя "Протон-М" загерметизировали клеем

Негерметичность второй ступени ракеты-носителя "Протон-М" стала причиной двукратного переноса ее старта с обсерваторией "Спектр-РГ" на борту. А теперь появились подробности: специалистам пришлось заварить, а затем загерметизировать трещину в трубопроводе специальным клеем. Все это делалось уже на стартовом комплексе космодрома "Байконур".

Ранее руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко заявил, что причиной переноса пуска стало "снижение давления в баке второй ступени ракеты-носителя из-за негерметичности трубопровода наддува бака". 13 июля "Спектр-РГ" был успешно выведен на орбиту "Протоном-М" с разгонным блоком ДМ-03 с "Байконур". Старт состоялся с третьей попытки.

"Сначала в июне, а затем за сутки до основной даты старта в трубопроводе наддува бака окислителя второй ступени "Протона-М" была обнаружена небольшая трещина. Ее удалось загерметизировать только со второго раза", - цитирует РИА Новости источник в космической отрасли.

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По его словам, в первый раз утечка из трубопровода была обнаружена в конце июня после снятия ракеты "Протон-М" со стартового комплекса и ее возвращения в монтажно-испытательный корпус. Как сообщалось, тогда планировавшийся на 21 июня запуск "Спектра-РГ" был отложен на июль из-за необходимости замены разрядившейся батареи космического телескопа.

"Параллельно с заменой источника тока решался вопрос, что делать с трещиной. Предлагался радикальный вариант: срочно доставить самолетом новую вторую ступень. Однако было решено заварить трещину на месте, что и было сделано в монтажно-испытательном корпусе", - сказал собеседник.

Он также рассказал, что после повторного вывоза "Протона-М" на стартовый комплекс в начале июля утечка была обнаружена ровно в том же месте.

"Чтобы опять не снимать ракету со стартового комплекса и не переносить пуск на конец года, специалисты Центра Хруничева (разработчик и изготовитель "Протона-М") предложили загерметизировать трещину специальным герметиком. Проведенные на предприятии и "Байконуре" проверки показали, что это помогло решить проблему", - сказал собеседник.

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СМИ: перед стартом трещину во второй ступени ракеты-носителя "Протон-М" загерметизировали клеем

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Теги: протон-м, ракета-носитель, трещина, вторая ступень



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