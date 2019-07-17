08 Августа 2020
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Экономика В России
пластиковые карты, кредитки, кредитные карточки (2019) | Фото: Накануне.RU

Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

С 2014 г. долговая нагрузка россиян увеличилась в 1,5 раза. По данным СРО НАПКА, 75% экономически активного населения имеют кредитные обязательства, при этом 10% заемщиков вынуждены отдавать на погашение кредитов больше половины месячного дохода.
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За пять месяцев 2019 г. объем банковского кредитования физлиц достиг 16 трлн руб., он вырос на 23% в сравнеии с аналогичным периодом 2018 г.

Некоторые заемщики после выплаты кредитов остаются за чертой бедности: 2,3 млн человек ежемесячно оперируют доходами в 20 тыс. руб., пишут "Известия" и после выплаты кредитов у них остается 10-11 тыс. руб.

Среднему российскому заемщику требуется почти 11 ежемесячных зарплат, чтобы погасить обязательства перед банками, подсчитали в НАПКА. При этом эксперты отмечают, что одним лишь"охлаждением" рынка потребкредитования проблему не решить - нужны социальные меры для поддержки доходов россиян.

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Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

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Теги: кредитная нагрузка, коллекторы, НАПКА, долги



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